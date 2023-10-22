В МИДе сообщили о сохранении части льгот для посещения европейцами России

Российская сторона продолжает частично сохранять льготные условия для посещения европейцами России. Об этом 22 октября в интервью «РИА Новости» сообщил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
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