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ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS ударом "Искандера"

Российские военные ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожили украинскую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS американского производства на территории Сумской области, сообщили 22 сентября в министерстве обороны.

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