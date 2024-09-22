ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS ударом "Искандера"

Российские военные ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожили украинскую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS американского производства на территории Сумской области, сообщили 22 сентября в министерстве обороны.
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