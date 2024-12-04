Салат "Королевская шуба", название говорит само за себя

Это название он получил по праву. Очень вкусный салат на любой стол. Рецепт: Семга с/с – 200 - 250г Картофель – 3 - 4 клубня Морковь - 2 - 3шт Свекла – 1 - 2шт Яйца - 4шт Майонез – по вкусу Икра красная– 100 г (или по вкусу) СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Сначала отварим овощи, картофель, морковь.
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