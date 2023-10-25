В Хабаровском крае полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении растительных наркотиков

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре поступила информация о возможной причастности 26-летнего комсомольчанина к хранению и употреблению наркотических веществ.
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