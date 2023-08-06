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Отставной офицер НАТО Атламазоглу заявил, что заросли на юге Украины не позволяют ВСУ добиться успеха в контрнаступлении

Отставной офицер НАТО Атламазоглу заявил, что заросли на юге Украины не позволяют ВСУ добиться успеха в контрнаступлении

Офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive в воскресенье заявил, что заросли на юге Украины и в Донбассе препятствуют украинским войскам в прорыве российских линий обороны.

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