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Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу предъявлены обвинения в коррупции

Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу предъявлены обвинения в коррупции

Скандально известному мэру-демократу Нью-Йорка Эрику Адамсу, прославившемуся своей навязчивой борьбой с крысами, предъявлены федеральные обвинения.

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