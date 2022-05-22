Страна и люди

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ЭТО ТОЛЬКО ВЕРШИНА АЙСБЕРГА. ОПЕРАЦИЯ "АЗОВСТАЛЬ" ОСТАЁТСЯ ЗАСЕКРЕЧЕННОЙ

ЭТО ТОЛЬКО ВЕРШИНА АЙСБЕРГА. ОПЕРАЦИЯ "АЗОВСТАЛЬ" ОСТАЁТСЯ ЗАСЕКРЕЧЕННОЙ

ФОТО: NEX999/SHUTTERSTOCK.COM, V ICTOR/XINHUA/GLOBALLOOKPRESS Сколько бы ни говорили "кровавый комик" и его окружение о "миссии по гуманитарной эвакуации под международным руководством", на "Азовстали" в эти дни происходит сдача в плен неонацистов.

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