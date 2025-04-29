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Серые журавли вернулись с зимовки на родные болота Окского заповедника

Серые журавли вернулись с зимовки на родные болота Окского заповедника

"Прилетели на свои любимые болота", - отметили в заповеднике и опубликовали кары с фотоловушек. На снимках можно заметить, что журавли окольцованы - такие метки помогают орнитологам следить за путями перелетов и жизнью этого вида.

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