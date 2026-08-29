Мединский вернул "Переделкино" историческое название писательского городка

Владимир Мединский объявил о возвращении "Переделкино" исторического названия городка писателей. 29 августа он совместно с Натальей Сергуниной представил новое общественное пространство "Гаражи", проект Дома творчества "Переделкино" и Союза писателей России.
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