ВСУ перебрасывают резервы на Краснолиманское направление — Пушилин

Украинские вооруженные формирования вынуждены перебрасывать резервы на Краснолиманское направление, где активно продвигатся российские войска, 4 мая сообщил глава ДНР Денис Пушилин в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
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