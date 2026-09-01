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«Сэтл Групп» разместит «зеленые» облигации на 5 млрд рублей

«Сэтл Групп» разместит «зеленые» облигации на 5 млрд рублей

Срок обращения облигаций — 3 года и 4 месяца, купонный доход будет зависеть от ключевой ставки ЦБ и спреда не выше 300 б.

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