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«У меня мандраж по ночам»: как сейчас выглядит Овсиенко — брови уже не двигаются, кривой рот

«У меня мандраж по ночам»: как сейчас выглядит Овсиенко — брови уже не двигаются, кривой рот

На сцене она — символ эпохи 90-х, голос, под который танцевала вся страна. Татьяна Овсиенко, солистка «Миража», исполнительница «Школьной поры» и «Женского счастья», всегда казалась воплощением лёгкости и удачи.

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