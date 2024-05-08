Врачи развеяли популярный миф о влиянии яиц на здоровье

Константин Иванов сообщил, что даже отказ от масла и сметаны не поможет снизить уровень холестеринаВрач-терапевт Константин Иванов рассказал "Комсомольской правде", что примерно 85% холестерина вырабатывает сам организм, а остальные проценты идут вместе с пищей.