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Рамблер

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Известный продюсер объяснил решение Галкина* заняться бизнесом

Известный продюсер объяснил решение Галкина* заняться бизнесом

Доходы комика Максима Галкина* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) от европейских выступлений не оправдали его надежд, из-за чего артист решил заняться бизнесом.

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