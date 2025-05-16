Лучше всего предсказывать погоду в закрытых помещениях. Представляем прогноз на 16 мая в Курске

Лучше всего предсказывать погоду в закрытых помещениях. Представляем прогноз на 16 мая в КурскеНебо сегодня словно набросило на себя шаль облаков, лишь изредка позволяя солнечным лучам проскользнуть сквозь её складки.
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