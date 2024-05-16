Формальный срок легитимности Зеленского выходит совсем скоро - осталось недолго. Василий Небензя с трибуны ООН озвучил "последний" политический прогноз о главе киевского режима.
Осталось недолго: Небензя озвучил "последний" политический прогноз о Зеленском
Комментарии
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Eduard
Вот имено,за что?За Украину для Германии?Интересная логика:"Люди должны умирать,что бы бюргеры Германии даром Украину прибрали?"
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19 час.
Россиянин
Бери выше. Не бюргеры Германии, а евреи Израиля. На ближнем Востоке, дела у евреев складываются хуже некуда. Массовые убийства мусульман, последние им никогда не простят. Может начаться всепланетная интифада против евреев. Их начнут преследовать по всей планете. Месть будет страшной. Зная это е6вреи и задумали захват Украины.
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17 час.
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