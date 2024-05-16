Россиянин

Бери выше. Не бюргеры Германии, а евреи Израиля. На ближнем Востоке, дела у евреев складываются хуже некуда. Массовые убийства мусульман, последние им никогда не простят. Может начаться всепланетная интифада против евреев. Их начнут преследовать по всей планете. Месть будет страшной. Зная это е6вреи и задумали захват Украины.