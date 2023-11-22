ВКС России получили партию новых истребителей Су-34

Машины прошли комплекс наземных и летных испытаний.фото: t.me/s/uac_ru--> Авиапарк ВКС России пополнился новыми фронтовыми бомбардировщиками Су-34, сообщает 22 ноября пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех).
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