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У Бруну 41 (24+17) очко в ЛЕ – это лучший результат в истории турнира

В сегодняшнем матче 1/8 финала против «Реал Сосьедад» полузащитник «Манчестер Юнайтед» сделал хет-трик – португалец дважды реализовал пенальти, а затем забил с игры.

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