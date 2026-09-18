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Подросток умер после вдыхания газа из баллончика в Горно-Алтайске

Подросток умер после вдыхания газа из баллончика в Горно-Алтайске

С начала 2026 года это уже второй случай гибели несовершеннолетнего после вдыхания газа в Республике Алтай В Горно-Алтайске 17 сентября 15-летний подросток погиб после вдыхания газа из баллончика.

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