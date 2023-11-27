Минфин планирует заставить глав 8 регионов лично отвечать за дефицит бюджета

Российское правительство собирается возложить на глав восьми субъектов федерации прямую личную ответственность за дефицит регионального бюджета, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления кабмина.
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