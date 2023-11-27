Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

284 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Галивец
    Конечно, Россия с Путиным побеждает!!!Евгений Чичваркин...
  • Наталья Середа
    Не знаю кто такая Скочиленко и знать не хочу, после того как двести ВРАЧЕЙ выступили в ее защиту, т.к. она имеет ряд ...В СПЧ назвали сме...
  • Андрей Шишинов
    исполнится 18, призовут в армию бывшей украины, 2 недели на обучение и на ЛБС и по статистике через двое суток погибн...Вывезенный из Мар...

Минфин планирует заставить глав 8 регионов лично отвечать за дефицит бюджета

Российское правительство собирается возложить на глав восьми субъектов федерации прямую личную ответственность за дефицит регионального бюджета, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления кабмина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх