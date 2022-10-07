Герой России Клупов оценил возможность уничтожения спутниковой группировки НАТО

Ветеран военной разведки, Герой Российской Федерации Рустем Клупов в разговоре с МК поделился своим мнением о ходе спецоперации на Украине и предположил, удастся ли российской армии перейти к наступлению после появления на фронте мобилизованных.
Ветеран военной разведки, Герой Российской Федерации Рустем Клупов в разговоре с МК поделился своим мнением о ходе спецоперации на Украине и предположил, удастся ли российской армии перейти к наступлению после появления на фронте мобилизованных.
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