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Бизнес-ориентированное обучение: московские колледжи выпускают высококвалифицированных специалистов

Бизнес-ориентированное обучение: московские колледжи выпускают высококвалифицированных специалистов

Эксперты отмечают, что синергия образования и сектора экономики позволяет готовить кадры с глубокой базовой подготовкойВзаимодействие между столичными образовательными учреждениями и реальным сектором экономики вышло на новый уровень, что позволяет готовить максимально адаптированных к производству специалистов.

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