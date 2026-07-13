Бизнес-ориентированное обучение: московские колледжи выпускают высококвалифицированных специалистов

Эксперты отмечают, что синергия образования и сектора экономики позволяет готовить кадры с глубокой базовой подготовкойВзаимодействие между столичными образовательными учреждениями и реальным сектором экономики вышло на новый уровень, что позволяет готовить максимально адаптированных к производству специалистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии