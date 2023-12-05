В ДНР началось возведение трех жилых домов под льготную ипотеку

В Донецкой народной республике началось возведение трех жилых домов по программе льготной ипотеки. Об этом в интервью Донецкому агентству новостей заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.
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