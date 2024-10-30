ДМИТРИЙ МАТВЕЕВ Кто-нибудь, верните Столтенберга! В том, что с Рютте явно не лады понятно давно. Насколько он глаголет от себя или читает начертанное кем-то в тени? В любом случае этого чудика не случайно выбрали на эту роль.
Генсек Рютте. Россия пошла на Восток? Тогда и мы идём к вам!
Комментарии
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Татьяна Царева
полный идиот
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20 час.
Владимир Витковский
... это существо хоть знает, что его помойную территорию даже на карте найти ПОКА не просто, а если так будет хрюкать, то и никогда не найдут...
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20 час.
ВВ
Владимир Витковский
... хрютте хрюкнулО,пора уже и в стойло, в свой вонючий свинарник...
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9 час.
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