Генсек Рютте. Россия пошла на Восток? Тогда и мы идём к вам!

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Комментарии
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Татьяна Царева
полный идиот
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20 час.
Владимир Витковский
... это существо хоть знает, что его помойную территорию даже на карте найти ПОКА не просто, а если так будет хрюкать, то и никогда не найдут...
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20 час.
ВВ
Владимир Витковский
... хрютте хрюкнулО,пора уже и в стойло, в свой вонючий свинарник...
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9 час.

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