Подготовка сил специальных операций США к глобальному конфликту

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Подготовка сил специальных операций США к глобальному конфликтуФормирование новых целей и задач.В новую эру стратегического соперничества Командование специальных операций США (USSOCOM) определили как равных противников (или близко к тому) Россию и Китай.

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