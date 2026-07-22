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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Белый дом о кепке Феррана Торреса с надписью Make Spain Great Again: «Все хотят присоединиться к этому движению»

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес привлек внимание Белого дома после победы на ЧМ-2026 . Во время чемпионского парада в Мадриде автор победного гола в финале против Аргентины (1:0) появился в красной кепке с надписью Make Spain Great Again («Сделаем Испанию снова великой»).

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