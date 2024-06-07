Браконьер из уральского ЗАТО получил срок за драку с инспектором рыбоохраны

Житель Озерска получил судимость за избиение инспектора рыбоохраны. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Озерский городской суд признал южноуральца виновным в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.