Браконьер из уральского ЗАТО получил срок за драку с инспектором рыбоохраны

Житель Озерска получил судимость за избиение инспектора рыбоохраны. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Озерский городской суд признал южноуральца виновным в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
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