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"Мы ждали!" Когда на Алтае начнут бесплатно прививать детей от вируса папилломы человека

"Мы ждали!" Когда на Алтае начнут бесплатно прививать детей от вируса папилломы человека

ВПЧ может вызывать рак, и лекарства от вируса нет. Но зато есть профилактическая вакцина О существовании "прививки от рака для девочек", а точнее - прививки от вируса папилломы человека (ВПЧ), известно давно.

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