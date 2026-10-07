Названы два простых и эффективных способа сделать откладываемое дело

Нейробиолог Ана Ибаньес рассказала о двух простых приемах, которые могут помочь справиться с отсутствием мотивации и наконец приступить к делам, долго откладываемым на потом .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СП В Китае роботов з...
- Сотрудников ФСИН ...
- Блогеру Лерчек ну...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым