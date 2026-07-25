Over 148,000 Mail Ballots Rejected In California's Primary Election, Data Show Authored by Jack Phillips via The Epoch Times, Election data that was provided by California state officials for last month's primary elections show that more than 148,000 mail-in ballots were rejected, an uptick of more than 40,000 from the 2024 primary.
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