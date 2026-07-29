В России отреагировали на предложенные Зеленским сокрушительные санкции

На Западе все прекрасно понимают, что антироссийские санкции не работают и для очередного пакета не осталось серьезных пунктов, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.
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