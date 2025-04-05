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Царьград

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Беспилотники ударили по заводу в Самарской области: экстренные службы на месте

Беспилотники ударили по заводу в Самарской области: экстренные службы на месте

В Чапаевске Самарской области промышленное предприятие подверглось атаке беспилотников. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что пострадавших нет.

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