Тест по географии, с которым справился лишь 1 отличник из класса, а вы сможете ответить хотя бы на тройку?

5 вопросов для самых умных фото: PinterestДостаем двойные листочки и приступаем к заданию! Чувствуете, как глаз задергался? Решили напомнить вам о прекрасной школьной поре и проверить ваши знания по географии — почему-то именно они (вместе с логарифмами) стираются из памяти по мановению волшебной палочки, стоит только закончить школу.