NYT: жители Гросенхайна отказались строить военный завод из страха перед Россией

Жители немецкого города Гросенхайн (федеральная земля Саксония) выступили против строительства завода по производству боеприпасов для Украины, опасаясь гнева со стороны России, пишет газета The New York Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии