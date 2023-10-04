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NYT: жители Гросенхайна отказались строить военный завод из страха перед Россией

NYT: жители Гросенхайна отказались строить военный завод из страха перед Россией

Жители немецкого города Гросенхайн (федеральная земля Саксония) выступили против строительства завода по производству боеприпасов для Украины, опасаясь гнева со стороны России, пишет газета The New York Times.

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