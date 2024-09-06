«Это было неожиданно» — Павел Дуров впервые прокомментировал свое задержан...

«Это было неожиданно» — Павел Дуров впервые прокомментировал свое задержание во ФранцииСпустя неделю после освобождения основатель Telegram Павел Дуров сделал официальное заявление, в котором прокомментировал свое задержание во Франции и признался, что для него это стало неожиданностью.