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Воронежские новости

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Ракетная опасность объявлена в Воронежской области

Ракетная опасность объявлена в Воронежской области

Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие.Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

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