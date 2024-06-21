Ракетная опасность объявлена в Воронежской области

Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие.Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.