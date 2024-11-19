Госдеп США одобрил заказ на $100 млн на обслуживание представленной ВСУ техники

Госдепартамент США одобрил заказ на сумму 100 миллионов долларов на обслуживание американской техники, которую используют боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности при Минобороны США.
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