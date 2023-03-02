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Лавров заявил на встрече с китайским коллегой Цинь Ганом, что у России и КНР далеко идущие планы сотрудничества

Лавров заявил на встрече с китайским коллегой Цинь Ганом, что у России и КНР далеко идущие планы сотрудничества

Руководитель отечественного внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на встрече со своим китайским коллегой Цинь Ганом сделал заявление о том, что у Российской Федерации и КНР имеются далеко идущие планы сотрудничества.

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