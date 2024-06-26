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Царьград

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Пенсионеры в России могут стать богаче. В Госдуме придумали новую доплату

Пенсионеры в России могут стать богаче. В Госдуме придумали новую доплату

Пенсионеры в России могут стать немного богаче. В Госдуме придумали новую доплату к пенсии, которая может заметно поднять уровень благосостояния пожилых людей.

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Комментарии
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ЛМ
Людмила Медведева
Курочка в гнезде,яичко в п..де,а вы цыплятами торгуете🤪🤪🤪
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18 час.
ДК
Дмитрий Королевич
Скоро пенсионеры всю рублевку скупят...
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13 час.

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