Зеленский предложил США ресурсы, которые уже оказались в России

Владимир Зеленский предложил США совместно разрабатывать месторождения украинских природных ресурсов, находящиеся в том числе и на перешедших России территориях, что якобы поможет ему добиться расположения со стороны будущего американского президента Дональда Трампа, пишет польское издание Portal Obronny.