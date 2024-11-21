Зеленский предложил США ресурсы, которые уже оказались в России

Владимир Зеленский предложил США совместно разрабатывать месторождения украинских природных ресурсов, находящиеся в том числе и на перешедших России территориях, что якобы поможет ему добиться расположения со стороны будущего американского президента Дональда Трампа, пишет польское издание Portal Obronny.
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