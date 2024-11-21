Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 483 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Бурцев
    Не гоните пургу, а по существу вопроса- он не наивный, как вы пытаетесь преподнести. Я не собираюсь заниматься подсче...Удары по Брянской...
  • Воробей
    Со всеми наложенными ограничениями остаток Украины будет иметь тенденцию стать большим ненавистником Запада, а значит...Украинские СМИ пу...
  • Александр Ляшенко
    Вопрос очень глупый, мне то это зачем? Вас если этот вопрос  интересует, задайте его форуму.А меня интересует простой...Удары по Брянской...

Зеленский предложил США ресурсы, которые уже оказались в России

Зеленский предложил США ресурсы, которые уже оказались в России

Владимир Зеленский предложил США совместно разрабатывать месторождения украинских природных ресурсов, находящиеся в том числе и на перешедших России территориях, что якобы поможет ему добиться расположения со стороны будущего американского президента Дональда Трампа, пишет польское издание Portal Obronny.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Егоров
Евреюшка украиной торгует !
Ответить
17 час.
Ю
Юрий Зубрин
Это же типичная жидовская практика -торговать чужим ,не своим....
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх