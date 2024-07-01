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Эксперт Делавард заявил о рисках гражданской войны во Франции

Эксперт Делавард заявил о рисках гражданской войны во Франции

Сокращение количества депутатов от коалиции президента Франции Эммануэля Макрона в парламенте после выборов в Национальную ассамблею может быть часть стратегии политика, о чем «Известиям» рассказал экс-генерал французской армии Доминик Делавард.

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