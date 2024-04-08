Channel 1 использует ИИ-ведущих. Новости персонализируются алгоритмом

Новостная служба Channel 1 использует искусственный интеллект для персонализации новостейАмериканская телекомпания Channel 1 представила новый сервис на основе искусственного интеллекта, радикально меняющий формат подачи новостной информации.
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