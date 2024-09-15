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Гороскоп

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Тайский гороскоп на неделю 16 — 22 сентября для всех знаков восточного зодиака

Тайский гороскоп на неделю 16 — 22 сентября для всех знаков восточного зодиака

Крысу ждут приятные неожиданности, Тигру стоит избегать лишних трат, Дракону — призвать на помощь вдохновение, Лошади — следовать логике и ранее намеченному плану, а в окружении Обезьяны кто-то может плести интриги.

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