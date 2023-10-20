В Перми остался только один боулинг-клуб

Похожая ситуация наблюдается и в других городах страны.В Перми закрылись почти все боулинг-клубы. Единственное заведение работает в Закамске, а десять лет назад число боулинг-центров в краевой столице достигало двух десятков.
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