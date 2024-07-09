МИД Азербайджана призвал Армению изменить Конституцию

В проекте мирного соглашения между Баку и Ереваном уменьшилось количество открытых вопросов. Корреспондентам средств массовой информации об этом заявил Джейхун Байрамов, азербайджанский министр иностранных дел.
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