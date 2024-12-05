Wildberries позволит клиентам оформлять возврат на любом ПВЗ

Объединенная компания Wildberries и Russ разработала новый инструмент, который позволит клиентам маркетплейса возвращать товары на любом пункте выдачи заказов (ПВЗ), пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
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