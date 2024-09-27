Новейшая атомная субмарина ВМС НОАК затонула недалеко от города Ухань - западная пресса Новейшая атомная подводная лодка ВМС НОАК, построенная весной этого года, якобы затонула недалеко от города Ухань.
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Новейшая атомная субмарина ВМС НОАК затонула недалеко от города Ухань - западная пресса Новейшая атомная подводная лодка ВМС НОАК, построенная весной этого года, якобы затонула недалеко от города Ухань.
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