Австралийские ученые доказали, что три секунды занятий в день помогут укрепить мышцы

Короткие упражнения куда более полезны, чем одна или две большие тренировки в неделю.Три секунды занятий в день помогут укрепить мышцы и остаться здоровым, сообщается на сайте The Sun со ссылкой на результаты исследования австралийских ученых.
Короткие упражнения куда более полезны, чем одна или две большие тренировки в неделю.Три секунды занятий в день помогут укрепить мышцы и остаться здоровым, сообщается на сайте The Sun со ссылкой на результаты исследования австралийских ученых.
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