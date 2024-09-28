Какая расчетная единица может появиться у БРИКС вместо единой валюты

О необходимости дедолларизации экономики в нашей стране говорили давно, много и с удовольствием. Но после 24 февраля 2022 года это стало безальтернативным, поскольку от американоцентричной финансовой системы Россию отключили принудительной с «той» стороны.
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