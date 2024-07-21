Андреа Кими Антонелли одержал победу в гонке в Венгрии

Prema RacingИтальянский пилот итальянской команды Prema Racing Андреа Кими Антонелли одержал свою первую победу в основных гонках молодёжной моносерии Формула 2 — гонщик выиграл заезд на «Хунгароринге», который прошёл в рамках гоночного уик-энда Гран При Венгрии Формулы 1.